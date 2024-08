Il day after dall’oro olimpico Guazzini origini da predestinata | | A sette anni era già speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) di Antonio Mannori Come si fa a realizzare il fatto di aver vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi? Serviranno probabilment giorni, se non settimane per riprendersi dal turbo frulatore di emozioni che solo appuntamenti del genere possono regalare. Dopo il trionfo sensazionale e la medaglia d’oro su pista conquistata con la compagna di pedalate Chiara Consonni, hanno dormito poco a Parigi sia l’olimpionica Vittoriache i suoi genitori, babbo David e mamma Beatrice che erano sulla tribuna a seguire la prova della figlia. Babbo David raggiunse la balaustra, e le consegnò il drappo tricolore che Vittoria sventolò con un giro di pista. "Minuti indimenticabili quelli della gara e il dopo - dice babbo -. L’attacco di Vittoria a 38 giri dalla fine non era previsto. È stata una sua intuizione improvvisa, rivelatasi felice e soprattutto decisiva.