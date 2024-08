Guerra Mosca-Kiev s' intensifica a Kursk

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 18.25 L'esercito russo riconosce che unità ucraine sono avanzate nella regione russa diaffermando di aver colpito truppe ucraine a 30Km dal confine.afferma che sue truppe avevano "sventato" tentativi di gruppi mobili nemici con blindati di penetrare in profondità nel territorio russo". Oltre 8mila persone in fuga in 24 ore. Perlo scopo è "indebolire il nemico":ora "nostro morale alzato".E "rispettiamo il diritto umanitario. Non giustiziamo prigionieri,non violentiamo donne e non saccheggiamo abitazioni".