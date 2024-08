Grave giovane di Montignoso | scontro in moto con un’auto di notte ricoverato a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Sarzana, 11 agosto 2024 – Unincidente stradale, la cui dinamica è ancora da accertare, è avvenuto sabatoattorno alle 2.30 in via Alta nuova a San Lazzaro, alla periferia di Sarzana. Undi 25 anni residente a, che si trovava in sella alla propriacicletta e percorreva la strada in direzione di Massa, è finito rovinosamente sull’asfalto, riportando numerosi traumi. Ci sarebbe stato locon l’auto condotta da una donna. Immediata è scattata la chiamata al 112, sul posto sono arrivati l’automedica Delta2 del 118 da Sarzana, e le ambulanze delle Pubbliche Assistenze di Sarzana e di Romito, con la prima che ha condotto dapprima ilal Sant’Andrea e poi al Cisanello di. Il ragazzo avrebbe riportato anche un trauma spinale. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai medici.