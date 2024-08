Caldo estivo? Ci pensano gli ice rollers | pro e contro della tecnica beauty delle star

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladel ghiaccio sul viso non è sicuramente un’invenzione di noi Millennials, dei social oinfluencer. È cosa notissima infatti che già da decenni si utilizzi il ghiaccio per sgonfiare borse e occhiaie, per rinfrescare la pelle, e togliere quell’effetto “addormentato” che si sa, con questoè difficile da mandare via. Tra tutti i falsi miti che riguardano l’utilizzo di questanella routine di bellezza, ce ne sono alcuni che sono invece veri. E per farlo, i social sono impazziti già da qualche tempo per gli ice, dei piccoli contenitori di acqua gelata che simulano l’effetto del viso immerso in una ciotola di ghiaccio. Tra i benefici di questaperò ce n’è uno da non sottovalutare: l’ergonomicità di questi magici strumenti li rende perfetti per effettuare dei massaggi al viso molto efficaci.