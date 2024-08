Calcio Serie D La Vigor Senigallia batte 4-0 i Portuali

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 11 agosto 2024) Netto successo in amichevole contro i dorici neopromossi in Eccellenza, 11 Agosto 2024 – Seconda vittoria consecutiva in amichevole dellache dopo il 3-1 alla Recanatese sabato 10 agosto al Bianchelli supera 4-0 i, neopromossi in Eccellenza. Decidono, davanti a circa 300 spettatori, le reti di Pesaresi su rigore al 10?, di Alla al 14?, di Gonzalez al 58? e di Stecconi, attaccante under, al 64?. Clementi ha schierato Roberto, Alessandroni, Magi Galluzzi, Rotondo, Beu, Alla, De Angelis, Di Sabatino, Kone, Pesaresi e D’Errico. Ihanno risposto con Tavoni, Fabiani, Savini, Rinaldi, Candolfi, Girolimini, Sassaroli, Santoro, Altieri, Rragami, Mascambruni.