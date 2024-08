Bisignani e i turbamenti di Tajani | l' erede diverso del Cav con vista sul Quirinale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Caro direttore, archiviate quelle parigine, sono iniziate le Olimpiadi politiche, con Antonioa caccia di medaglie sotto forma di deputati, una sorta di reincarnazione di Mino Raiola il mitico procuratore dei calciatori. Il già perdente Giuseppe Conte vive infatti nel terrore di vedere ulteriormente rimpicciolito il suo gruppo, dopo la coraggiosa partenza del senatore Antonio Trevisi e di diversi consiglieri regionali. Peraltro, fonti grilline danno in uscita a settembre altri otto parlamentari del Movimento 5 Stelle. Mentre Matteo Renzi è ad un bivio: continuare a farsi supportare e sopportare a sinistra o volare verso Forza Italia, come vorrebbe forse la famiglia Berlusconi e per ovvi motivi certamente non, il cui attivismo politico crea qualche mal di pancia anche a Giorgia Meloni abituata ad averlo a sua disposizione.