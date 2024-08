Benvenuti all’Inferno oggi Roma sfiora i 40 | allarme per gli anziani e le persone fragili

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 agosto 2024) Temperature infernali a: picco del caldo nelle zone dell’Appia, la Tiburtina e la vasta area del Prenestino Con l’avvicinarsi al Ferragosto,dovrebbe raggiungere in queste ore l’apice della temperatura più elevata in questo periodo estivo. Se tutto lascia intendere a giornate perfette per prendere il sole in spiaggia e fare i tuffi al mare, potrebbe rivelarsi infernale per tutti quei cittadini che non possono avvicinarsi alla costana e soprattutto non tengono in casa dei sistemi refrigeranti come il ventilatore o il condizionatore d’aria. Un Ferragosto infernale per: cosa dice il meteo Già da, la temperatura della Capitale dovrebbere i 40°. Difficile che si superi quella soglia, in una zona che comunque sarà toccata interamente su tutti i Municipi e larga parte della Provincia con le altissime temperature.