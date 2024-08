Autostrade esodo da bollino nero | due incidenti nel Veronese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Verona, 11 agosto 2024 – Dueautostradali nel, uno sulla A22 del Brene l’altro sulla A4. Sette i feriti, di cui uno ricoverato in codice rosso. Dopo la giornata darosso di ieri – con diversi tamponamenti nella zona tra Mestre, San Donà e Venezia che hanno causato lunghe code per tutto il giorno – oggi altra giornata difficile per i vacanzieri. Code e traffico in tilt. l primo sinistro si è verificato intorno alle 4.30 in A4. Coinvolti diversi mezzi con tre persone rimaste ferite in codice giallo che sono state ricoverate negli ospedali scaligeri. Sul posto i sanitari del Suem 118 e la Polizia stradale. Poco dopo, intorno alle 5, un nuovo incidente è stato registrato sulla A22 del Bren. Qui sono rimaste coinvolte quattro persone per la fuoriuscita autonoma di un'auto.