Addio a Momo Volpi Malore fatale a 76 anni

(Di domenica 11 agosto 2024) Lucca, 11 agosto 2024 – Al di là delle biografie e delle liste – più o meno lunghe a seconda dei casi – che ripercorrono carriere istituzionali e lavorative, alla fine a restare scolpiti nella memoria e soprattutto nel cuore, sono le caratteristiche umane delle persone. Di Massimilianoresteranno scolpiti la sua battuta pronta, il suo sorriso, il piacere di stare in compagnia degli amici di sempre. Massimiliano– conosciuto ormai da tutti fin dai tempi della scuola con l’affettuoso appellativo di ““ – lascia in eredità proprio questo.è morto ieri mattina all’età di 76(era nato il 19 marzo del 1948) intorno alle 9.30 all’ospedale di Cisanello dove era ricoverato da qualche giorno per un intervento chirurgico. Un improvvisolo ha strappato all’affetto dei suoi cari.