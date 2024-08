Abito nero e accessori lilla L’abbinamento colore da provare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 11 agosto 2024) Che ci piaccia o no, manca meno di un mese alla fine d’agosto. Questo vuol dire che, d’ora in poi, ogni uscita merita di essere celebrata con uno stile pensato ad hoc. A maggior ragione le ultime sere d’estate, dove per dare il meglio di sè non serve strafare, ma anzi giocare d’astuzia. Dalle sfilate arriva l’ispirazione di stile perfetta: unclassico con. A firmare il look è il brand italiano Del Core, che insegna come svecchiare e risvegliare un classicototal black senza dover far ricorso adsopra le righe. Dal design femminile e vistoso, ma al contempo versatile, bastano un paio di sandaliper svoltare i propri look di fine estate.