A Ferragosto aperti museisiti e parchi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 13.00 Permusei,archeologici e luoghi statali della cultura, come castelli. abbazie, complessi monumentali, ville e giardini. Lo comunica il ministero della Cultura. Le visite sono possibili negli orari di apertura e con le modalità stabilite dalle strutture. Dove prevista sarà necessaria la prenotazione e si sottolinea che le aperture del prossimo 15 agosto non saranno gratuite.Nel suo sito istituzionale, il ministero fornisce le informazioni necessarie per orientarsi e scegliere nella vasta offerta.