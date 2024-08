WWE | Si torna a parlare del potenziale turn heel di Cody Rhodes

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 agosto 2024) Il campione indiscusso WWE èto al centro dell’attenzione. l’attuale volto “face” della compagnia è nel bel mezzo della sua prima cavalcata titolata in federazione e lo sta facendo nei panni, appunto, del “bravo ragazzo”. Intervistato da “Busted Open Radio” ha rilasciato qualche dichiarazione inerente un suo possibile “cambio personalità” e dunque un probabile, riconoscendo come lui pensi che alcuni fan credano che i “semi” di questosiano già stati piantati. Nonostante ciò, l’incubo americano è sembrato poco incline ad un avvenimento di questo tipo, affermando come il suo lavoro sia soddisfacente ed incredibile anche grazie all’innumerevole quantitativo di piccoli fan che interagiscono con lui soprattutto durante i live event. “Molte persone ci credono già, pensano che in un modo o nell’altro stiamo percorrendo quella strada.