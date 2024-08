Vetrine sfondate e furti nella notte Cinque attività nel mirino dei ladri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Una serie die tentati colpi ha coinvolto, latra giovedì e venerdì,commerciali e il centro diurno comunale del paese. Bersaglio delle incursioni di una coppia difermati dai Carabinieri di San Martino Spino e Concordia, sono state "la farmacia Belli in piazza Roma, Il bar Tiffany in piazza della Repubblica, il negozio del parrucchiere Enrico Coa in via Martiri della Libertà, il bar Anto sulla stessa via Libertà, il forno Otello in via per Mirandola e il centro diurno ’I Tigli’ in piazza Marconi". La lunga scorreria notturna è iniziata in piazza Marconi tentando di rubare, senza successo, il furgone dei "Tigli". In piazza della Repubblica al bar Tiffany, ripulito il fondo cassa. Alle 1,28,farmacia in piazza Roma, un ladro ha frantumato l’oblò per la consegna notturna dei farmaci.