Un anno senza Michela Murgia il ricordo della madre | Lei non muore mai ci parlo sempre e a volte ci litigo anche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) “Io cicon lei, sorrido con lei e aci. È rimasta parte integrante del mio vivere”. È passato undalla morte di, ma il suoè più vivo che mai in chi ha imparato ad apprezzarla da lontano e in chi l’ha conosciuta e l’ha amata. Proprio come mamma Costanza, che a La Nuova Sardegna affida alcune riflessioni sulla figlia, scomparsa a 51 anni dopo una brutta malattia. “nonmai” racconta la. “Ogni volta che mi sembra di sentire il distacco, c’èun libro nuovo, una cosa nuova che qualcuno da qualche parte fa per lei. Questo mi permette di sentirla viva, di non sentire la sua as”. Come il murale a Cabras realizzato dai ragazzi delle scuole, o quello di Napoli dedicato alle donne coraggio – tra cui proprio la scrittrice – apparso in occasione dell’8 marzo di quest’