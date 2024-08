Traffico Roma del 10-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa per incendio di fogliame via del Fosso della Magliana tra via della Magliana & via Franco Modigliani in questa direzione la polizia locale segnala incidente con è in Viale Guglielmo Marconi nei pressi di via Federico Enriques per lavori il tratto di sopraelevata della tangenziale est è chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti nei due sensi di marcia così sarà sino al prossimo 19 agosto trasporto pubblico da fino al 25 agosto per lavori all’infrastruttura la metro a nella tratta termini Battistini è sostituita da bus Restano chiuse Inoltre le stazioni Ottaviano e Spagna è sempre da oggi ma fino al 27 agosto sulla ferroviaViterbo nuovo cantiere ad Acqua Acetosa modifiche di orario e riduzione di corse In collaborazione con Luce Verde infomobilità