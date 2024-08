Stadio Milan cambia tutto | lettera al sindaco Sala per restare a San Siro? La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 10 agosto 2024), inversione di marcia: i rossoneri hanno inviato unaalpera San Siro. Ecco la situazione La situazione legata alla costruzione del nuovo, in casa, riserva grandi colpi di scena e il primo è arrivato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’ipotesi di costruire i nuovi stadi, per i club meneghini, resta una strada percorribile, ma allo stesso tempo, le due società hanno inviato unaaldio, Beppe, nella quale non chiudono la porta all’idea dia San Siro.