Sorteggio tabellone Masters 1000 Cincinnati 2024 oggi in tv | orario canale e diretta streaming

(Di sabato 10 agosto 2024)e tutte le informazioni per seguire ildeldi, torneo in programma dal 13 al 19 agosto. A Montreal la situazione è in alto mare, con ancora incontri di secondo turno da completare a causa della pia. Ma il tennis non si ferma mai e non può attendere, così già si pensa alla prossima settimana per il secondo dei due ‘’ estivi nordamericani. Jannik Sinner sarà sempre il numero uno del, ma insieme a lui questa volta troviamo anche Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Ma non solo, perché Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono anch’essi nel main draw. Senza dimenticare Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego che dovrebbero disputare le qualificazioni. Ilsi terrà, sabato 10 agosto, alle ore 21.30 italiane (15.30 locali).