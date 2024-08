Siena muore per un colpo di pistola E’ partito per errore mentre familiare maneggiava arma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Undiche squarcia il silenzio del primo pomeriggio a. E una donna di trentun anni morta, raggiunta alla testa dalla pallottola. Tutto per quello che sembra un tragico. La vittima, sudamericana, era in casa con altri familiari. Uno di loro, sono tutti sudamericani come la donna, stava maneggiando unao comunque un. Secondo le prime ipotesi è in quel momento che èiltragico, non voluto. Questa la ricostruzione della polizia, sul posto insieme al magistrato che coordina le indagini, Niccolò Ludovici. Foto Paolo Lazzeroni--: OMICIDIO Sono stati alcuni vicini di casa a sentire il. L’allarme al 118 èsubito. Sono intervenuti l’automedica e l’ambulanza, ma la situazione è sembrata subito disperata. Ogni tentativo di rianimare la donna è stato vano, troppo gravi le ferite.