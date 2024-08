Pretendo di somministrargli in due minuti il corso di economia domestica con supplemento di varie ed eventuali da vacanza che avrei dovuto inculcargli molti anni fa con le prime tabelline tre per tre nove

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 agosto 2024) Ti ho lasciato le fette di carne nel freezer. Poi le buste di prosciutto, il pesto, i formaggi. E le uova. Il pane e la frutta prendili freschi tu al super. Chiudi sempre le imposte quando esci. Se usi l’aria condizionata ricorda di svuotare la tanica dell’acqua. Come “questa è nuova”? Non te l’ho mai insegnato? Non usare l’aria condizionata. Spegni le luci prima di chiudere. Hai abbastanza soldi? Non chiedermeli all’ultimo. Non spendere troppi soldi.