(Di sabato 10 agosto 2024) Grandeinper, vincitrice della medaglia d’oro nei 66 kg ai Giochi Olimpici di. A Biban Mesbah, villaggio natale della pugile, sono subito scoppiate le celebrazioni dopo l’annuncio del verdetto del match contro la cinese Liu Yang. Molti membri della famiglia di, comprese le nonne materna e paterna, erano presenti, in mezzo a una grande folla, secondo quanto riportato da canali locali come Echorouk News. Dopo la vittoria sono sono giunte immediatamente le congratulazioni del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. “di te, campionessa olimpica, la tua vittoria oggi è una vittoria per l’e il tuo oro è l’oro dell’, grazie, Viva l’”, ha scritto Tebboune in un post pubblicato su X.inper: “di te” SportFace.