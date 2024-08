Paola Perego e la nuova sfida a Citofonare Rai2 | Più complicata di quanto pensassi

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 10 agosto 2024)e la: "Piùdi" Vi siete mai chiesti cosa combinadurante l'estate? La nota conduttrice non si riposa mai e già bolle in pentola la sua agenda autunnale piena di sorprese tra lo schermo e le radiofrequenze!si gode i caldi mesi estivi nella sua casa di campagna nei dintorni di Rieti, un posto tranquillo dove può rilassarsi e trascorrere del tempo con la sua famiglia. La bella stagione è per lei l'occasione di coccolare i suoi nipotini, Pietro ed Alice, che vanno dalla nonna per un po' di allegria e leggerezza. Ma la presentatrice non può stare ferma e, anche durante le vacanze, pensa già al lavoro. Infatti, dopo una scappata in Puglia con la figlia Giulia durante il periodo di Ferragosto,torna in pista.