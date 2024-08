Nuoto nella Senna la campionessa tedesca sbugiarda i francesi | Vomito e

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) La grandeur della Francia che ha scommesso sulla "balneabilità" dellaper le gare didi fondo e di triathlon senza una vera alternativa si è schiantata contro la realtà. Nonostante la spesa di 1,4 miliardi la forte corrente del fiume di Parigi ha condizionato le gare, ma la polemica più forte è quella legata alla qualità dell'acqua. Per gli organizzatori delle Olimpiadi i levelli di escherichia coli e degli altri batteri erano sotto il livello di guardia, e pertanto si è gareggiato. I malori degli atleti non sono stati sufficienti a far cambiare idea ai. L'ultima denuncia è clamorosa e arriva dalla nuotatrice Leonie Beck che due giorni fa ha chiuso al nono posto la 10 km di fondo ai Giochi di Parigi 2024. "Ieri ho vomitato 9 volte e ho avuto la diarrea.