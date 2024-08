Mostro di Firenze i legali e parenti delle vittime chiedono di riesumare i corpi dopo le nuove tracce di Dna | Servono comparazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Sembrava impossibile trovare una nuova pista per riaprire il cold case più oscuro d’Italia, quello deldi. Ma oggi, con letecnologie di investigazione, anche i cosiddetti delitti perfetti sembrano destinati a uscire dal buio. È soltanto di dieci giorni fa la notizia didi Dna su uno dei proiettili esplosi dal killer (ammesso che abbia agito da solo) che negli anni settanta e ottanta ha seminato il terrore nelle campagne fiorentine. Il proiettile in questione è uno di quelli con cui furono uccise ledell’ultimo dei duplici omicidi del, Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili. Si tratta dei due turisti francesi trucidati l’8 settembre del 1985 in località Scopeti, nella campagna di San Casciano in Val di Pesa, all’interno della loro tenda da campeggio.