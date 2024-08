L’abbraccio di tutta la Valdinievole per l’oro olimpico Gabriele Rossetti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 10 agosto 2024) PONTE BUGGIANESE –laha voglia di festeggiare il campionedi skeet,, poliziotto di Ponte Buggianese in coppia con Diana Bacosi. Da quanto è tornato a casa, infatti, tutti lo hanno voluto accogliere nel miglione dei modi: dai colleghi di lavoro della Questura di Pistoia, dei compagni di allenamento del Tiro a Volo di Montecatini, dei cittadini tutti di Ponte Buggianese. Il saluto al Tiro a Volo di Montecatini (foto FB TIro a Volo)Il municipio ha rispolverato, dopo, il banner con la foto del 2016, che sventolerà a lungo, almeno fino alla festa ufficiale in programma 19 agosto in piazza del Santuario a Ponte Buggianese.