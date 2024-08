Jannik Sinner è il primo giocatore qualificato per le ATP Finals 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Mentreè impegnato al Masters 1000 di Montreal, tra l’ottavo vinto contro il cileno Alejandro Tabilo e il quarto da disputare contro il russo Andrey Rublev, c’è già qualcosa per cui sorridere. Il numero 1 al mondo, infatti, è ilper le ATPche si terranno a novembre all’Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) di Torino. Si tratterà della terza partecipazione dell’italiano al torneo di fine anno. Con questo, diventerà l’azzurro dal maggior numero di presenze nell’evento conclusivo della stagione, superando le due di Matteo Berrettini. Al posto del romanoentrò nel 2021 per disputare due match dopo l’infortunio dell’allora numero 1 d’Italia contro Zverev; batté Hurkacz, perse sul filo di lana da Medvedev. Nel 2023, fu una combinazione di fattori felici a portare all’esplosione definitiva del tennis in Italia a quasi cinquant’anni dall’ultima volta.