Depositata Pdl Lega per Vespa patrimonio nazionale Salvini | Proposta di buonsenso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 10 agosto 2024) ROMA – “Inserire latra i veicoli di interesseper salvarla dalle eco-follie e proteggerla da qualsiasi ipotesi di limitazione alla circolazione. Unadiche laporterà avanti, per difendere quello che è un, un mito e un simbolo italiano su due ruote conosciuto e ammirato in tutto il mondo”. Così sui suoi canali social il leader della, Matteo. “Chi non conosce la? L’iconico scooter italiano, celebre in tutto il mondo e tanto amato anche dalla cinematografia, è una vera e propria icona del design italiano e del ‘Made in Italy’, esposta in musei prestigiosi come il Triennale Design Museum di Milano e il MoMa di New York. Per questo, laha depositato unadi legge che mira a riconoscere laPiaggio comeculturalein Italia”.