Carisport nuovo parquet flottante Può essere rimosso e reinstallato in due ore secondo le esigenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Procedono i lavori al, anche se sulla data di riapertura dell’impianto cesenate gravemente danneggiato dall’alluvione del maggio del 2023, di certezze ancora non ce ne sono. L’amministrazione comunale lavora per un’apertura parziale entro ottobre (per la completa ultimazione dell’opera bisognerà invece aspettare quanto meno l’inizio del 2025) e per farlo l’aspetto fondamentale era quello di poter garantire unchiamato a sostituire le ormai ‘storiche’ assi sulle quali l’Ahena Basket a inizio anni Novanta aveva vinto lo scudetto e preso lo slancio per conquistare pure la Coppa dei Campioni.