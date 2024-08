Yazdani ferma il sogno di Mularoni Il sammarinese punta al bronzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Myles Aminelotterà oggi per il. Il, impegnato nella lotta libera 86 kg, è arrivato sino alla semifinale, ma non è riuscito ad aggiudicarsi il terzo match della giornata di ieri e dunque non potrà competere per l’oro. La possibilità di ripetere un’incredibile medaglia di, però, c’è tutta. Dopo il terzo gradino del podio conquistato a Tokyo 2020, ecco un’ulteriore, storica, opportunità. All’Arena Campo di Marte di Parigi, il via alle sfide del pomeriggio verrà dato alle 18.15, con Myles Amineche sfiderà uno dei ripescati che avranno superato i turni del mattino. Il match sarà l’11° sul tappeto B. Nei primi due incontri di giornata Myles ha disposto con autorevolezza dell’ucraino Vasyl Mykhailov, negli ottavi, e dell’azero Osman Murmagomedov, nei quarti.