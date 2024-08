Volo di 200 metri con l’Ape Pensionato muore in un dirupo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) PRATA CAMPORTACCIO (Sondrio) Un uomo di 72 anni è morto dopo essere precipitato con la sua Ape Piaggio per oltre 200in un precipizio nel territorio di Prata Camportaccio, in provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto ieri mattina. Ferruccio Gianoli procedeva in salita lungo una delle strade del comune a bordo della sua Ape Car quando, ha perso il controllo del mezzo probabilmente per un malore. "Una tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità, nessuno poteva aspettarsi una cosa del genere". Il sindaco di Prata Camportaccio, Antonio Venezia, non nasconde il suo dolore - che è poi quello di un intero paese - per la morte di Ferruccio Gianoli, 72 anni, precipitato in unieri mattina dopo essere finito fuori strada mentre era alla guida della sua Apecar. Undi duecentoche non gli ha lasciato scampo.