Verona arrestati i due ‘caporali’ accusati di aver ridotto in schiavitù 33 cittadini indiani

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Avrebberoin33 braccianti connazionali, sfruttandoli nelle campagne del Veronese su promessa di permessi di soggiorno che non sarebbero mai arrivati: il Gip ha disposto l’arresto su custodia cautelare di due caporali di cittadinanza indiana. L’accusa è quella di riduzione o mantenimento in. L’indagine – effettuata dalla Guardia di finanza di Legnago – aveva visto gli agenti appostarsi e osservare le tremende condizioni di vita delle vittime, costrette a vivere in alloggi fatiscenti e ad alzarsi all’alba per una paga misera. I ‘padroni’ avevano anche tolto loro i passaporti, così da tenerli sotto scacco. Non solo: uno dei due– repentinamente fuggito in India dopo l’inizio delle indagini – avrebbero persino fatto pressione sulle famiglie sfruttate, esortandole a ritirare le accuse nei loro confronti.