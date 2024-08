Vela Bontus completa il ribaltone e vince l’oro olimpico nel kite Pianosi ai piedi del podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Valentinsi rende protagonista di una vera impresa ela medaglia d’oro nelai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’austriaco, proveniente dalle semifinali, ha ribaltato una situazione di partenza sfavorevolendo le prime tre regate consecutive della finale e superando così in classifica il singaporiano Max Maeder (1 punto al via) e lo sloveno Toni Vodisek (2 punti di default, avendo chiuso al comando le Opening Series).è stato il primo dei quattro finalisti a raggiungere quota 3 punti, diventando il primo Campionedella storia in questa specialità. Argento beffardo per Vodisek, che si presentava all’ultimo atto con un vantaggio importante e ha sprecato a conti fatti tre match point di seguito per mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato.