Turismo e pace al via la due giorni con ospite il Premio Nobel per la Pace

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“” è il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per celebrare la 45^ Giornata Mondiale del, che si terrà il prossimo 27 settembre. Nell’ambito della manifestazione de “La Via Regia de la Cava – Giubileo For All 2025”, il 10 e 11 agosto 2024 la Città di Cava de’ Tirreni avrà il privilegio di ospitare ilper ladel 2018, il dottor Denis Mukwege della Repubblica Democratica del Congo. Il dottor Mukwege è da tempo un sostenitore dei diritti delle donne nella sua nazione e ha subìto in molte occasioni minacce da parte di gruppi armati per le sue denunce degli stupri. La sua dedizione alle donne sopravvissute alla violenza sessuale è molto nota ai congolesi e alla comunità dei diritti umani.