Sofia Raffaeli conquista le Olimpiadi di Parigi con i suoi esercizi perfetti

(Di venerdì 9 agosto 2024)è la nuova fata dellediche hato il web. Al momento della stesura di questo articolo non ha ancora vinto nessuna medaglia (la finale ci sarà nel pomeriggio), ma grazie a tutti glieseguiti aha dimostrato di essere una delle candidate alladi un oro/argento/bronzo. Con la prova della palla ha incantato, con quella del cerchio è balzata davanti a tutte le avversarie, poi è arrivata la prova in pedana con clavette e infine quella del nastro. Esibizioni che le hanno fatto totalizzare ben 139.100 punti e che la vedono arrivare in finale, al momento, prima in classifica. Nata a Chiaravalle nel 2004,è una nuova leva della ginnastica ritmica italiana.