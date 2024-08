Sequestrate a Civitavecchia 28mila paia di scarpe cinesi irregolari

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le calzature, prive delle etichette obbligatorie, sono state intercettate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane. Roma – Un’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha portato al sequestro di oltre 28.500dinel porto di. Le calzature, provenienti dalla Cina, erano prive delle etichette obbligatorie che indicano i materiali utilizzati per la loro fabbricazione, come richiesto dalle normative nazionali e comunitarie. Il carico è stato intercettato dai funzionari della Direzione territoriale IV Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dai finanzieri del comando provinciale di Roma durante un controllo di routine su un container in arrivo al porto. Letà sono emerse durante l’ispezione di un campione di calzature, che ha rivelato l’assenza delle etichette prescrittive.