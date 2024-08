Parigi 2024 ginnastica ritmica | Raffaeli e Baldassarri in finale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – Sofia, prima già dalla seconda rotazione, si qualifica alladell’all around dellaalle Olimpiadi dicon il miglior punteggio. L’azzurra ha infatti chiuso la batteria di qualificazione con 139.100 punti, con un distacco dalla seconda, la tedesca Darja Varfolomeev, di 2250 punti. Bene anche l’altra azzurra, Milena, che stacca il pass per lacon il punteggio di 129.250 e la nona posizione. Benjamin Thomas vince la medaglia d’oro nell’omnium. Il francese si impone dopo le 4 prove (scratch, tempo race, corsa e eliminazione e corsa a punti) con 164 punti, davanti al portoghese Iuri Leitao (153 punti) e al belga Fabio Van den Bossche (131 punti). Nono posto per il campione di Rio 2016 Elia Viviani con 97 punti.