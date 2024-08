Pallanuoto storica protesta del Settebello alle Olimpiadi | fuori Condemi 4 minuti in inferiorità e le spalle agli arbitri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Cosa sia accaduto in Italia-Ungheria è ormai noto a tutti. Il quarto di finale olimpico, il gol di Francescotrasformato in rigore per l’Ungheria (realizzato) su basi assurde, la partita che cambia e che poi, ai rigori, viene persa dazzurri. Un match che, però, non si sarebbe mai dovuto svolgere in quel modo, considerato l’accaduto precedente. I ricorsi dell’Italia non sono andati a buon fine, e allora ecco che gli azzurri si sono trovati a scendere in acqua contro la Spagna per il tabellone 5°-8° posto. E qui, ildi Sandro Campagna ha messo in atto una serie di azioni di. Prima di tutto, al momento dell’Inno di Mameli, tutta la squadra si è girata di sprispetto al tavolo e, come a far capire l’importanza del proprio disaccordo (eufemismo) su tutto.