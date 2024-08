Oriana è morta Tragica fine della 71enne uscita di casa e scomparsa nel nulla | il ritrovamento dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non poteva finire peggio di così la ricerca di, la signoranelda ore. Purtroppo è stata trovatadai, i quali si erano messi subito al lavoro nella speranza di ritrovarla sana e salva. Aveva lasciato la sua, con addosso una vestaglia, mentre il suo cellulare non era stato portato con sé. Le sue tracce si erano perse del tutto, poi il tragico epilogo.nella giornata dell’8 agosto quando era precisamente tarda mattinata, è poi stata rinvenutaintorno a mezzanotte. La conferma ufficiale è arrivata dal sindaco di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, che attraverso il social network Facebook ha comunicato alla sua cittadinanza la notizia più triste. Leggi anche: “Una morte orribile”.