Muore in vacanza a 23 anni I genitori denunciano | | Pestato dai buttafuori due settimane prima

(Di venerdì 9 agosto 2024) e Laura Lana BOLLATE (Milano) Aveva continui mal di testa, che cercava di far andare via con bustine di Oki. Con la madre cercava di minimizzare anche se lei a volte lo vedeva "assente". C’erano poi le vertigini e la nausea. Dall’ospedale di Garbagnate Milanese, il 22 luglio, Omar Bassi è stato dimesso in codice verde. Gli hanno fatto una tac al cranio, perché aveva raccontato di essere stato picchiato due giorniin un locale. Dal referto "non sembrano evidenziarsi lesioni emorragiche", anche se i medici prescrivono di tornare per "un’eventuale rivalutazione a distanza al persistere dei sintomi", ma soltanto un trauma al torace, escoriazioni in viso, un taglio al labbro. I postumi compatibili con una rissa. Così, sabato Omar è partito insieme alla famiglia per Bianco, un piccolo paese della Calabria, dove iavevano affittato una casa per un mese.