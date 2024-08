LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | il vento latita a Marsiglia Pianosi spera di gareggiare altrimenti sarà 4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Per il momento nessuna novità. 13.40 Se andrà avanti così, lenze disi ridurranno al minimo. 13.35che non si alza in nessuna maniera. 13.30 Se il programma dovesse essere definitivamente annullato.dovrebbe purtroppo accontentarsi della 4a posizione, mentre l’oro andrebbe allo sloveno Vodisek. 13,25a 5 nodi: nulla di più. 13.20 Tutto fermo sul campo di gara marsigliese. 13.15 Non succede niente per il momento nella città del sud della Francia. 13.09 Splende il sole a, ma manca il. 13.03 Iltocca una punta di 5 nodi. 12.58 Al momento rimane tutto fermo a. 12.53 L’agenda del kite è in revisione in questo momento da parte della giuria. Si cerca di capire se ci siano spazi per il rinvio o si dovrà procedere con la cancellazione. 12.