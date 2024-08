LIVE Sollevamento pesi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | è il giorno di Pizzolato

Leggi tutta la notizia su oasport

Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata delai Giochi della XXXIII Olimpiade. Ilpiù atteso per l'Italia è arrivato, oggi scenderà in pedana Antonio, bronzo tre anni fa e uno dei principali candidati al podio nella sua categoria d'appartenenza, quella dei -89 kg. Alla "South Paris Arena 6" gli azzurri sono ancora a caccia della prima medaglia, dopo l'exploit dei tre podi della spedizione in Sol Levante, e oggi ci si gioca la carta più importante. Antonino "Nino"salirà in pedana con ambizioni molto alte e senza timore reverenziale. L'obiettivo del siciliano è infatti quello di ritrovarsi a duellare a tu per tu con il fuoriclasse bulgaro Karlos Nasar, favorito numero uno per mettersi al collo il metallo più pregiato.