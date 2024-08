Liberazione cerimonia in ricordo dei partigiani a Rifredi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 - Si è svolta stamani al cimitero dilaufficiale in commemorazione deicaduti nel corso delladi Firenze. Tra i presenti l'assessora alla Memoria Benedetta Albanese, col Gonfalone di Firenze. "Non è solo un momento per onorare donne e uomini caduti combattendo per la libertà - afferma Albanese in una nota - ma è anche un momento importante per la cultura della Memoria di Resistenza e antifascismo. La cappella deial cimitero di, che accoglie le spoglie dei nostriè il simbolo del sacrificio di tanti che hanno anteposto il bene di tutti al proprio. Un luogo che raccoglie le tante storie che hanno concorso alla nostra libertà, piccole e grandi, tutte fondamentali, tutte eccezionali".