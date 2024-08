Largo Rotonda 15 arresti e 8 denunce in stato di libertà per spaccio da inizio anno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) San Nicola la Strada. Salgono a 15, dopo quello della giornata di ieri, gliperdi droga effettuati dai carabinieri della Compagnia di Caserta, dall’dell’, a San Nicola la Strada in. Aglisi affiancano le 8indiper i medesimi reati. L’ultimo a finire in manette, dettaglia una nota dell’Arma, èun 29enne gambiano, in Italia senza fissa dimora. L’uomo èsorpreso da una pattuglia del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta mentre, nei giardinetti del, in presenza di numerosi passanti, “stava tranquillamente cedendo dell’hashish ad un giovane ucraino, in cambio di una banconota da 10 euro“. Sia il pusher che l’acquirente, appena si sono accorti della presenza dei carabinieri, hcercato di scappare, ma sono stati subito raggiunti e bloccati.