Incursione ucraina in Russia tutti i perché

(Di venerdì 9 agosto 2024) Qualcosa di significativo sta avvenendo nella regione russa di Kursk. Lo affermano fonti d’intelligence occidentali e lo confermano le stesse fonti d’intelligence del Cremlino, quantomeno disorientate per l’inaspettato rivolgimento di uno dei «fronti caldi» della guerra, quello di Kharkiv, che vede spostare i combattimenti sempre più all’interno del territorio russo. Da tre giorni, infatti, Kiev ha sorprendentemente lanciato quella che di ora in ora va assumendo i contorni di un’offensiva vasta e in piena regola, apparentemente riuscita. I rapporti dalle prime linee riferiscono che le truppe ucraine sono penetrate per oltre 10 km all’interno del territorio russo, realizzando la più profonda avanzata transfrontaliera di Kiev da quando Mosca ha lanciato l’invasione su larga scala nel febbraio 2022.