Incubo megaterremoto in Giappone gli esperti si sbilanciano | Ora la probabilità è più alta

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – Dopo il sisma di magnitudo 7.1 di ieri, ilteme un ora un, ovvero un terremoto di eccezionale potenza, di magnitudo superiore a 8,5. Sono stati gli stessidall’Agenzia meteorologicase (JMA) a lanciare l’allerta. Non è detto che un evento massiccio accada – dicono gli– ma laesiste ed è "piùdel normale” dopo quello che è successo ieri. C’è tuttavia da considerare che anche quando il rischio di un altro terremoto aumenta, rimane "sempre basso". Ma non basta a spegnere l’ansia tra la popolazione: lo stesso primo ministro Fumio Kishida ha annullato il suo viaggio programmato in Asia centrale. Il premier sarebbe dovuto partire oggi per Kazakistan, Uzbekistan e Mongolia.