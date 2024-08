Il senso di Erdogan per l’istruzione | scuole professionali in cui i ragazzi muoiono nei cantieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Prosegue il blocco di Instagram in tutta la Turchia. Nonostante l’ira dell’opinione pubblica, la ritorsione di Ankara in seguito alla cancellazione da parte della piattaforma Meta di alcuni messaggi di condoglianze postati da funzionari turchi per l’uccisione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, non sembra sul punto di finire. Anzi. Il presidente, come sua abitudine, ha rincarato la dose accusando i “negri domestici” di non ribellarsi alla censura delle piattaforme di social media e di essere succubi di quello che definisce “fascismo digitale”. La Turchia, secondo il Sultano, invece è un Paese che si sta ribellando a questa dittatura dei social.