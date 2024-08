Fabriano esulta per le ginnaste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri | in finale a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ancona, 9 agosto 2024 – Alla Porte de la Chapelle Arena è stata una giornata storica per la ginnastica ritmica italiana e fabrianese. Non era mai successo che dueazzurre staccassero il pass per unaolimpica. Ieri, le due ragazze allenate da Claudia Mancinelli della Ginnastica, ci sono riuscite.è stata brillante e meravigliosa, non ha sbagliato niente, costringendo le avversarie a commettere errori. Le sue magnifiche esibizioni sono state perfette e, alla fine, è risultata prima in graduatoria davanti alla tedesca Varfolomeev e alla bulgara Kaleeyn (distanziate di quasi 3 punti).