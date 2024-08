Dragonero | L’Ascesa di Draquir – annunciata la data di uscita

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo tanti anni di sviluppo lo studio Operaludica ha svelato oggi ladididiper PC il 26 settembre. Basato sulla monumentale opera creata da Luca Enoch e Stefano Vietti, pubblicata da Sergio Bonelli Editore, il titolo avrà anche una Master Mode che consentirà ai giocatori di creare le proprie avventure e questa modalità sarà distribuita come DLC nel Q4 di quest’anno. Ambientato dopo la storia a fumetti: Le Origini, viaggia in un’epica ricerca di cinque leggende nel tentativo di salvare le terre di Erondàr. Per prima cosa, potrete giocare individualmente nei panni di Ian Aranill, lo Scout, Gmor Burpen, l’Orco, Myrva Aranille, la Tecnocrate, Alben, il Luresindo e Sera di Rômelinwe, ognuno con la propria storia da esplorare.