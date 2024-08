Coru e fidi il Cagliari presenta la maglia 2024 2025 | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilsi affaccia al prossimo campionato di Serie A con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Nel frattempo il club hato le maglie per la prossima stagione. “Le fede e il cuore di un’Isola impressi sullarossoblù grazie a “”, Home Kit/25 del. Lache accompagnerà la squadra nella maggior parte delle gare richiama la passione incondizionata del suo popolo tramite la Fede Sarda, che tramandata di generazione in generazione, e circondata da svariate e misteriose leggende, raptra i gioielli più famosi e preziosi della Sardegna”, si legge sul sito. Il rimando al colore oro – presente anche nel Third e nell’Away Kit – lo si ritrova dunque anche nell’Home, caratterizzato come di consueto dalla divisa rossoblù a quarti. Nella parte frontale viene riprodotta una trama che rimanda alla Fede Sarda campidanese.