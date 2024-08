Wojtyla 40 anni fa l' incontro con i pescatori fanesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Fano (Pesaro e Urbino) 8 agosto 2024 - "Io ero un bimbo di un anno e mezzo ma i miei genitori mi hanno sempre raccontato del fermento di quel 12 agosto 1984, quando mi portarono, insieme a tanti altri bambini, ad assistere all'atterraggio dell'elicottero del Papa al seminario. Ricordare un grande Pontefice come GiovPaolo II è un vero onore, dunque dico grazie a tutti coloro che si sono impegnati per questo evento". L'arrivo in elicottero al seminario, la messa davanti alla gremitissima spiaggia di Sassonia, il viaggio in peschereccio fino al porto e, soprattutto, l'abbraccio ai. Questo e molto altro fu la visita di Papa Karoldel 12 agosto 1984, un evento che lunedì, dopo 40esatti, sarà ricordato dal Comune con una serie di iniziative in collaborazione con la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola.