Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)DELL’8 AGOSTOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE LAURENTIN E PONTINA SULLA A24-TERAMO CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, VERSO TERAMO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA SPINACETO VIA DI TRIGORIA, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALEVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 DI AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODUNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE.