Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 12:30 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE LAURENTIN E PONTINA SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, VERSO TERAMO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DA SPINACETO VIA DI TRIGORIA, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE RomaVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 DI AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULazioNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 11. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO PER LAVORI PERMANGONO LE CODE TRA TIVOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO PER LO STESSO MOTIVO, LAVORI, PERMANGONO LE CODE SULòLA STATALE PONTINA DA VIA LAURENTINA A VIA DELLA MAGGIONA, IN DIREIZONE ROMA RESTIAMO SULLA PONTINA, MA IN DIREZIONE LATINA CODE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO A VIA DI TRIGORIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 DI AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 10:30 - AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO DISAGI IN A1 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE PER CHI è IN VIAGGIO IN DIREZIONE FIRENZE SI CONSIGLIA DI USCIRE A MAGLIANO SABINA DA QUI PERCORRERE LA VIABILITà ORDINARIA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE AL MOMENTO SONO 6 I CHILOMETRI DI CODA, IN DIREIZONE FIRENZE CI SPOSTIAMO A ROMA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSA L’AUTO IN PANNE IN GALLERIA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE ANCHE IN DIREIZONE CENTRO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA ARDEATINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE ROMA, CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO PERUN AUTO FERMA IN GALLERIA SI SONO FORMATE CODE DA PORTONACCIO ALLA BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI RALLENTA QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA LAURENTINA E SULLA PONTINA VECCHIA, RISPETTIVAMENTE DA VIA DELLE CAMOMILLE A VIA DELLA MURATELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E DA VIA PESCARELLA ALLA VIA LAURENTINA IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE ROMA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO IN PRECEDENZA RALLENTATO è TORNATO REGOLARE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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